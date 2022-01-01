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اختتام بطولة الشطرنج لكرنفال الفاخورة الرياضي الثالث

الخميس 18 يوليو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام بطولة الشطرنج لكرنفال الفاخورة الرياضي الثالث


غزة / سما /

اختتم برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين بطولة الشطرنج للطلاب والطالبات، والذي يأتي ضمن كرنفال الفاخورة الرياضي الثالث والممول من مؤسسة التعليم فوق الجميع “القطرية”، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي “.

وانطلقت منافسات البطولة والتي أقيمت في قاعة أكاديمية شامبيونز بإشراف اتحاد الشطرنج وبمشاركة أكثر من ٦٠ لاعب ولاعبة، خلال ٤ جولات لتحديد المتأهلين التصفيات النهائية.

و في فئة الشباب حصل اللاعب مجد أبو حامد على المركز الأول، فيما حل سائد نصار ثانياً، وخالد الطويل ثالثاً.

وفي منافسات الفتيات حصلت اللاعبة سهي الفرا على المركز الأول.

ويشمل الكرنفال الذي تستمر فعالياته لمدة شهر العديد من الأنشطة الرياضية التي تستهدف الطلاب والطالبات ( كرة قدم، تنس الطاولة ، كرة طائرة، السباحة، الدراجات الهوائية، ركوب الخيل).

ويأتي الكرنفال الرياضي تزامناً مع انطلاق الأنشطة في اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم هذا العام، ويسلط الضوء على أهمية الجهود المبذولة للنهضة بالتعليم، حيث ينشط طلاب وطالبات الفاخورة في الأنشطة التي تؤكد على أهمية إتاحة التعليم للجميع من خلال تعزيز فرص التعلم مدي الحياة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب الفلسطيني في ظل انعدام الإمكانيات المادية المتاحة أمامه.

#الفاخورة #الشطرنج

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