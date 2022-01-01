ديون برشلونة تبلغ رقما فلكيا بعد ضم غريزمان!

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية رياضية، أن ديون برشلونة الإسباني بلغت مستوى قياسيا، بعدما ضم النادي النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مؤخرا في صفقة ضخمة.

والتحق غريزمان (28 عاما) ببطل الدوري الإسباني قادما من الغريم أتلتيكو مدريد، عقب دفع شرط جزائي وصلت قيمته إلى 120 مليون دولار.

وبحسب التقارير، فإن ديون النادي الكتالوني وصلت إلى ما يعادل 800 مليون جنيه إسترليني، وهذا الرقم صار مقلقا بشكل كبير.

لكن ما أنفقه برشلونة على صفقة "غريزو" الباهظة، ليس هو السبب الوحيد في ارتفاع ديون الفريق الإسباني، لأن ما تراكم في السابق كان كبيرا جدا.

وتقول تقارير إسبانية إن برشلونة سيضطر إلى بيع بعض لاعبيه، حتى يخفف الضغوط الناجمة عن الديون.

وتشير أخبار سوق الانتقالات إلى أن مالكوم قد ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي، فيما قد يتخلى "البلوغرانا" عن عثمان ديميبلي مع وصول غريزمان.

وفي السياق ذاته، يبقى مستقبل فيليب كوتينيو مشوبا بالكثير من الغموض بعد موسم مخيب للآمال، لكن هناك من رجح أن يعود إلى ليفربول الإنجليزي، فريقه السابق.

ولا تقتصر أعباء برشلونة على اللاعبين، إذ ينوي الفريق إنفاق ما يوازي 538 مليون جنيه أسترليني على تجديد ملعب "كامب نو"، في أعمال صيانة يتوقع أن تنتهي في سنة 2023.

ووقع غريزمان عقدا من لمدة 5 سنوات مع برشلونة، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي للرحيل بـ800 مليون يورو، وهو رقم يتجاوز الشرط الجزائي لنجم الفريق الأول ليونيل ميسي (700 مليون جنيه يورو).