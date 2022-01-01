مهاجم خدمات رفح ينضم لصفوف الأمل

غزة / سما /

تعاقد نادي الأمل مع المهاجم مهيب أبو حيش, خلال فترة الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الأمل انضمام أبو حيش لصفوفه مدة موسم واحد, قادما من خدمات رفح, الذي لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي.

ويعدّ المهاجم إضافة جيدة للأمل, الساعي للظهور بشكل قوي الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

يشار إلى أن أبو حيش يملك خبرات كبيرة في الملاعب الغزية, إذ سبق له اللعب مع أندية شباب رفح, والصداقة, وجماعي رفح, وخدمات الشاطئ, والقادسية, وخدمات خانيونس.