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انتصاران للمجمع والشجاعية بدوري الطائرة

الخميس 18 يوليو 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران للمجمع والشجاعية بدوري الطائرة


غزة / سما /

فاز فريقا المجمع الإسلامي واتحاد الشجاعية على الوفاق والكرامة تواليا, ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الطائرة.

وحسم المجمع مواجهته مع الوفاق (3-1), بواقع (25-18), و(25-19), و(19-25), و(25-21).

أدار اللقاء رجب عبيد حكما أولا، وجميل الزعانين حكما ثانيا، وأكرم السرسك مسجلا، ومحمد درابيه وحارث أبو العمرين على الخطوط، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال فياض من لجنة الحكام.

وفي المواجهة الأخرى, تفوق الشجاعية على الكرامة (3-0), بواقع (26-24)، و(25-20)، و(25-13).

أدار اللقاء محمد أبو ركبة حكما أولا، ومحمد مهاني حكما ثانيا، وجميل الزعانين مسجلا، وأكرم السرسك وحارث أبو العمرين على الخطوط، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال فياض من لجنة الحكام.

#المجمع الإسلامي

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