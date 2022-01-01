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جوارديولا لا يمانع رحيل ساني إلى بايرن ميونخ

الخميس 18 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا لا يمانع رحيل ساني إلى بايرن ميونخ


وكالات / سما /

استهل مانشستر سيتي مشواره الاستعدادي للموسم المقبل 2019/2020 بفوز ودي كبير على وست هام بنتيجة 4-1 ليعيد إلى الأذهان مدى جودة هذا الفريق قبل بداية الموسم.

وبعد المباراة سُئل بيب جوارديولا عن واحد من أهم لاعبيه وهو ليروي ساني والذي رُشح للإنتقال إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف بل وتم تقديم عرض له وقوبل بالرفض من قبل السكاي بلوز لأنه لم يكن ملائماً.

وكان رد جوارديولا عن هذا الأمر كالتالي: ” أعتقد أنه سيبقى معنا، وأتمنى أن يحدث هذا”.

” النادي قدم له عرض للبقاء في الموسم الماضي ولكني قلت مراراً وتكراراً أني أريد للجميع أن يكونوا سعداء هنا”.

وأضاف: ” نريد أن نساعده على التطور، نعلم أن لديه إمكانيات كبيرة، ومن الصعب إيجاد مثل إمكانيته في هذا العالم، ولكن هو يعلم مثل الجميع هنا أن اللعب في الفريق الأساسي أمر صعب نظراً للجودة التي نمتلكها”.

” لقد تحدثت مع النادي 10 مرات عن هذا الأمر، أريد أن يكون الجميع سعداء هنا، إذا أراد أحدهم الرحيل فليرحل، ولكن الرغبة في الإبقاء عليه دائماً حاضرة بالنسبة لي”.

#بيب جوارديولا #بايرن ميونخ

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