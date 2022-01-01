كلوب : لا يمكننا انفاق 300 مليون كل موسم مثل السيتي

وكالات / سما /

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأن الليفر لن يقوم بسوق انتقالات صيفي كبير عكس الموسمين السابقين، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية بالنسبة للريدز ليست مثل مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا الصيف، لم يتعاقد ليفربول حتى الآن سوى مع المدافع الشاب الهولندي سيب فان دين بيرج، مما دفع جماهير الليفر للمطالبة بمزيد من التعاقدات من أجل المنافسة على الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

الموسم الماضي تعاقد ليفربول مع صفقات مميزة للغاية مثل الحارس البرازيلي المتألق أليسون بيكر، وفابينيو، ونابي كيتا، ولكن هذا الصيف لن يتعاقد النادي مع صفقات كبيرة.

وتحدث يورجن كلوب لموقع نادي ليفربول الرسمي على الإنترنت قائلاً “خطة ليفربول الصيفية؟ نحن نشعر بالراحة بشأن ذلك الأمر، سنرى ما الذي سيحدث”.

وأضاف “كما قلت في السابق، ليفربول لن يقوم بسوق انتقالات صيفي كبير، لقد استثمرنا الكثير من الأموال في الفريق خلال الموسمين الماضيين، وأود القول بأننا لا يمكننا دفع هذه المبالغ كل عام”.

وتابع “تتحدث الجماهير عن انفاق 200 أو 300 مليون آخرين هذا الصيف، ربما يكون هناك ناديان يمكنهما فعل ذلك، وهما ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يمكنهما القيام بذلك أيضًا”.

وأكمل “على كل حال نحن بخير، أنا سعيد بالفريق، وقد نتعاقد مع صفقة أخرى في مركز نحتاج إلى تعزيزه، ولكن لا يوجد ضغط حقيقي علينا لأنه لا يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب، فنحن نمتلك حلولاً عديدة”.