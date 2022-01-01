زيدان يُصر على ضم بوجبا رغم الصعوبات

وكالات / سما /

يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، لصفوف الفريق الملكي، لكن الصفقة تصطدم بعراقيل كثيرة.

ويتمسك مانشستر يونايتد ببقاء بول بوجبا، وهو ما دفعه للمطالبة بـ200 مليون يورو للتخلي عن النجم الفرنسي، وهو المبلغ الذي لن يستطيع ريال مدريد دفعه خلال هذا الصيف، على اعتبار أنه صرف لحدود اللحظة أكثر من 300 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن زين الدين زيدان التقى بالرئيس فلورنتينو بيريز في مونتريال بكندا، وأثناء الاجتماع بينهما مساء أمس الأربعاء، توصل الطرفان لبعض القرارت بشأن ملف المغادرين والقادمين بسوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز أبلغ زيدان بصعوبة التعاقد مع بول بوجبا، لكن المدرب الفرنسي يُصر على ضم مواطنه هذا الصيف باعتباره هدفاً رئيسياً، وذلك من أجل تحسين جودة خط الوسط.

من جهة أخرى، لم تستبعد إذاعة “أوندا سيرو”، مجيء لاعب خط وسط آخر (بالإضافة إلى بوجبا) في حال رحيل داني سيبايوس، خاصة وأن هذا الأخير لا يحظى بثقة زين الدين زيدان، ولا يدخل بتاتاً ضمن خططه.