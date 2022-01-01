  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يُصر على ضم بوجبا رغم الصعوبات

الخميس 18 يوليو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يُصر على ضم بوجبا رغم الصعوبات


وكالات / سما /

يُصر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، على ضم مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، لصفوف الفريق الملكي، لكن الصفقة تصطدم بعراقيل كثيرة.

ويتمسك مانشستر يونايتد ببقاء بول بوجبا، وهو ما دفعه للمطالبة بـ200 مليون يورو للتخلي عن النجم الفرنسي، وهو المبلغ الذي لن يستطيع ريال مدريد دفعه خلال هذا الصيف، على اعتبار أنه صرف لحدود اللحظة أكثر من 300 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن زين الدين زيدان التقى بالرئيس فلورنتينو بيريز في مونتريال بكندا، وأثناء الاجتماع بينهما مساء أمس الأربعاء، توصل الطرفان لبعض القرارت بشأن ملف المغادرين والقادمين بسوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز أبلغ زيدان بصعوبة التعاقد مع بول بوجبا، لكن المدرب الفرنسي يُصر على ضم مواطنه هذا الصيف باعتباره هدفاً رئيسياً، وذلك من أجل تحسين جودة خط الوسط.

من جهة أخرى، لم تستبعد إذاعة “أوندا سيرو”، مجيء لاعب خط وسط آخر (بالإضافة إلى بوجبا) في حال رحيل داني سيبايوس، خاصة وأن هذا الأخير لا يحظى بثقة زين الدين زيدان، ولا يدخل بتاتاً ضمن خططه.

#زيدان #بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط النتائج.. التربية: نتائج الثانوية العامة ستعلن صباحاً

بالفيديو.. "الشاباك" يزعم احباط عملية نقل أموال لحماس من غزة إلى الضفة واعتقال الخلية

الملك الأردني : أحب قلاية البندورة.. وهذا ما أكرهه (شاهد)

بهية الحريري تكشف: تفاهمات جديدة ستراعي خصوصية الفلسطيني بلبنان

تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

باراك يقاضي صحيفة بريطانية بعد تقرير التسلل لمنزل "تاجر جنس" أميركي

وزير العمل اللبناني: تقديم كل التسهيلات لحصول الفلسطينيين على أجازات عمل

الأخبار الرئيسية

إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

أبو ردينة : قوى اقليمية وعربية تعبث بملف المصالحة وتريد استمرار الانقسام

المبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل" مثيرة" عن صفقة القرن وقضية اللاجئين