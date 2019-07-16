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البدء بتشريح جثمان الشهيد نصار طقاطقة

الخميس 18 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بتشريح جثمان الشهيد نصار طقاطقة


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ببدء عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد نصار ماجد عمر طقاطقة في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، قبل قليل، وذلك بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل الفلسطينية الدكتور أشرف القاضي.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع الحصول على نتائج التشريح الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن المعتقل طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار في بيت لحم، كان قد استشهد صباح يوم الثلاثاء 16/7/2019 داخل عزل معتقل "نيتسان الرملة"، وباستشهاده ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(220) شهيدا ارتقوا منذ العام 1967

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