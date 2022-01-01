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اجتماع مرتقب بين والد نيمار والمدير الرياضي لـ يوفنتوس في تورينو

الخميس 18 يوليو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع مرتقب بين والد نيمار والمدير الرياضي لـ يوفنتوس في تورينو


وكالات / سما /

كشفت راي سبورت الإيطالية عن تواجد والد نيمار دا سيلفا نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تورينو من أجل اجتماع مرتقب مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي !.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد أفادت أن نيمار قد فتح خطوط اتصال مع عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس من أجل مغادرة ملعب حديقة الأمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واعترف توماس توخيل المدير الفني الألماني للباريسيين أنه يعلم بنوايا نيمار في الرحيل قبل كوبا أمريكا 2019، غير أنه رحب باستمرار نيمار مع الفريق، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الموقف.

الصحفي باولو باجانيني المختص بأخبار الانتقالات في راي سبورت أكد على وجود اجتماع مرتقب بين والد نيمار ووكيل أعماله في نفس الوقت، والمدير الرياضي لنادي السيدة العجوز، ولكنه سيكون اجتماعاً خالياً من أي تفاوض، من أجل الحصول على بعض المعلومات فقط.

وادعت تقارير إيطالية أن اليوفي لا يستبعد التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ومزاملته لكريستيانو رونالدو، إذا رأت أن هناك فرصة على المستوى الاقتصادي، ولكن التعاقد مع نيمار ليس أولوية بالطبع.

#يوفنتوس #نيمار

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