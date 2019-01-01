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انخفاض في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الجاري

الخميس 18 يوليو 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الجاري


رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل انخفاضا مقداره 1.58% خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.10 خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ 127.12 خلال الربع الأول 2019 (سنة الأساس 2007=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضا مقداره 2.80%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 128.54 خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ 132.25 خلال الربع الأول 2019 (سنة الأساس 2007=100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

كما سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.20%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.62 خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ 121.87 خلال الربع الأول 2019 (سنة الأساس 2007=100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 4.25%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 7.30%، متأثرةً بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 12.05%، في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 2.85%، متأثرة بارتفاع كل من المنتجات الحيوانية بنسبة 4.22%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 2.28%.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.30%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الأقمشة وأصناف من التريكو بمقدار 11.74%، ونشاط المنسوجات بمقدار 5.39%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 4.16%، في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الأعلاف الحيوانية بنسبة 3.85%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.71% ونشاط الورق ومنتجاته بنسبة 1.40%.

بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.05%، خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019. كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.88%، خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019.

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