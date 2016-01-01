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12 إسرائيلياً يغتصبون فتاة بريطانية جماعياً في قبرص

الخميس 18 يوليو 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 إسرائيلياً يغتصبون فتاة بريطانية جماعياً في قبرص


القدس المحتلة / سما /

احتجزت السلطات القبرصية 12 سائحًا إسرائيليًا بعد أن اتهمتهم فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا باغتصابها جماعيًا في منتجع بمدينة "أيا نابا".

وقال مصدر في الشرطة القبرصية إن "التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ومن غير الواضح كيف تورط هذا العدد من المشتبه بهم في القضية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض المحتجزين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ويعتقد أن المشتبه بهم سيمثلون أمام محكمة مدينة فاماغوستا يوم الخميس؛ لعقد جلسة استماع في الحجز.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها على علم بالقضية، وأن الدبلوماسيين تمكنوا من الوصول إلى المجموعة المحتجزة.

وأضافت الوزارة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا يوسي ورمبراند، يتابع التطورات وعلى اتصال بالمحتجزين".

وتحظى مدينة "أيا نابا" بشعبية لدى السياح صغار السن نظرًا لحياتها الليلية النابضة بالحياة.

وفي عام 2016 تعرض السائح البريطاني "جورج لو" للطعن حتى الموت في حانة بهذه المدينة.

 

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