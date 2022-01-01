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"يديعوت": لهذا السبب.. تم اعتقال 12 سائح إسرائيلي في قبرص

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": لهذا السبب.. تم اعتقال 12 سائح إسرائيلي في قبرص


القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الشرطة في الشطر اليوناني من قبرص ألقت القبض على 12 سائحا إسرائيليا؛ بتهمة مشاركتهم في اغتصاب فتاة قبرصية في أحد منتجعات الجزيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن 12 شابا إسرائيليا وجهت لهم اتهامات باغتصاب فتاة قبرصية تبلغ من العمر 19 عاما، في أحد فنادق منطقة آيا نابا جنوب شرق قبرص.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بالاعتقالات التي تمت، وتتابع الحادث، كما أن القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا يوسي ورمبراند على اتصال بالمتهمين وعائلاتهم.

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