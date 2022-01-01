بلدية شيفيلد البريطانية تعلن اعترافها بدولة فلسطين وترفع العلم الفلسطيني

لندن /سما/

أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد شمال انجلترا، الاعتراف بدولة فلسطين، ويرفع العلم الفلسطيني عاليا على سارية أمام مقر البلدية.

وقالت مجموعة دعم فلسطين في حزب العمال البريطاني التي شاركت ودعمت المجلس البلدي في شيفيلد لتحقيق هذا الاعتراف، إنها ستنقل هذا القرار إلى البرلمان البريطاني لمناقشته في شهر أيلول المقبل.

وحيا سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط حملة أصدقاء فلسطين في حزب العمال بمدينة شيفيلد، على الجهود التي قاموا بها من أجل اعتراف بلدية شيفيلد بدولة فلسطين، ورفع علم فلسطين عاليا في ساحة البلدية.

ونقل زملط إلى رئيسة أصدقاء فلسطين في حزب العمال بمنطقة شيفيلد جولي بيرين، شكر القيادة الفلسطينية على التضامن والجهد الحثيث الذي بذلته الحملة من أجل اعتراف البلدية بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا الدعم ليس رمزيا فقط بل يبنى بشكل تراكمي نحو اعتراف بريطانيا بفلسطين، والذي تأخر كثيرا وهو حق للشعب الفلسطيني وواجب على بريطانيا التي ساهمت في نكبة ومأساة شعبنا بسبب وعد بلفور المشؤوم.

كما نقل زملط شكر القيادة والشعب الفلسطيني لرئيس بلدية شيفيلد توني داونينغ ونائبته اوليفيا بليك، وجميع أعضاء المجلس البلدي الذين دعموا مشروع القرار.

وقال إن هذا الإنجاز يعود لمتانة العلاقة الشعبية والبلدية والسياسية بين الشعب البريطاني ومؤسساته المدنية والشعب الفلسطيني ومجتمعه المدني، من خلال تبادل الزيارات خلال السنوات السابقة، مثنيا على دور البرلمانيين والبلديات وحركة الشبيبة الطلابية على دورهم الهام في حشد الدعم في مدينة شيفيلد خاصة والمدن البريطانية عامة.

وحيا فرقة هوية الفلسطينية التي قدمت خصيصا من مدينة نابلس الى مدينة شيفيلد لتقدم عرضا يوم بعد غد الجمعة احتفالا بهذه المناسبة.