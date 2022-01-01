"الصحة" تحذر من استخدام المفرقعات والألعاب النارية

رام الله / سما /

حذرت وزارة الصحة جمهور المواطنين من خطر استخدام المفرقعات والألعاب النارية، وما قد ينجم عنها من إصابات وبتر للأطراف.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أقسام الطوارئ في المستشفيات تسجل سنويا إصابات ناتجة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية، ومنها إصابات نتج عنها بتر للأطراف وفقء للعيون.

وأشارت إلى أن ضحايا هذه المفرقعات لا تقتصر على مستخدميها، بل تتعداهم إلى المحيطين بهم، خاصة الأطفال.

وتمنت وزيرة الصحة مي الكيلة النجاح والتوفيق لطلبة الثانوية العامة، وأن يحتفلوا بنجاحهم بسلامة وطمأنينة، قائلة: نناشد الجميع بأن لا تتحول فرحة طلبتنا وأهاليهم إلى حزن جراء استخدام المفرقعات.