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تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022


سما / وكالات/

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر مالديف وغوام.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن،الصين تايبيه (تايوان)، الكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة:قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.

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