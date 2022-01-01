تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

سما / وكالات/

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر مالديف وغوام.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن،الصين تايبيه (تايوان)، الكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة:قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.