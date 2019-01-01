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فلسطين تشارك في الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة الأمن العربية

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة الأمن العربية


تونس /سما/

 افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة دولة فلسطين التي مثلها العقيد في الشرطة مصطفى غنام.

وشارك في الاجتماع جامعة الدول العربية، ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، وجامعة نايف للعلوم الأمنية. 

واعتبر كومان الاجتماع محطة بارزة على درب التعاون البناء بين تلك الأجهزة في الدول العربية، حيث لا يقتصر التعاون على التهديدات الأمنية كمكافحة انتقال الإرهابيين والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، وإنما بمواجهة التهديدات الاقتصادية كتهريب البضائع المضرة باقتصاديات الدول ومواردها وتعريض الصحة العامة للخطر.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدة مواضيع كنتائج تطبيق توصيات الاجتماع السابق، ومشروع النظام النموذجي في تحديد العلاقة أجهزة الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى معوقات العمل بين الأجهزة المعنية، واقتراحات الدول المشاركة.

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