بسيسو يبحث مع رئيس منظمة الملكية الفكرية سبل تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث رئيس المكتبة الوطنية إيهاب بسيسو مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) فرانسس غري، ومدير دائرة الدول الناشئة في (وايبو) مايكل سفانتنير، آفاق وسبل التعاون المشترك.

واستعرض بسيسو خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر المكتبة الوطنية برام الله، فكرة تأسيس المكتبة، وأهميتها في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وصون وحفظ التراث المادي والمعنوي، مؤكدا أن تأسيسها يعتبر خطوة استراتيجية هامة للمساهمة في تعزيز ونشر الثقافة الفلسطينية على المستويين الاقليمي والعالمي.

وتطرق إلى ما تم إنجازه حتى الآن من خطوات عملية على أرض الواقع والمتمثلة بصدور قانون ينظم عمل المكتبة من الرئيس محمود عباس يحدد صلاحياتها ونطاق عملها، منوها إلى أن العمل جار حاليا للمباشرة بإنجاز الإجراءات الإدارية والمتمثلة بتشكيل مجلس الإدارة، وغيرها من القضايا اللوجستية اللازمة لسير العمل.

من جانبه، عبر جارد عن إعجابه الشديد بالمكتبة الوطنية، وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم اللازم والممكن، مشيرا إلى أن للمكتبة دور مهم في تعزيز المكانة الثقافية لدولة فلسطين بين الثقافات العالمية، بما يساهم بالتعريف بالمضمون الحضاري والفكري للفلسطينيين.

يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد دولي لمقر المكتبة الوطنية بعد إقرار قانون عملها.