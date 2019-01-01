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القدس: استمرار الفعاليات الرافضة لقرار الاحتلال هدم 100 شقة في صور باهر

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: استمرار الفعاليات الرافضة لقرار الاحتلال هدم 100 شقة في صور باهر


القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم لجنة أهالي حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة حمادة حمادة، اليوم الأربعاء، استمرار الفعاليات الرافضة لقرار الاحتلال هدم 16 بناية بواقع مئة وحدة سكنية في الحي.

ولفت حمادة، إلى أن وفودا وصلت اليوم إلى الحي من بينها أعضاء كنيست من حزب "ميرتس" اليساري، تم من خلالهم إيصال رسالة لحكومة الاحتلال تطالب بوقف عملية الهدم، مشيرا إلى أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام في الحي، فضلا عن تنفيذ العديد من الفعاليات الأخرى.

وبيّن أن سلطات الاحتلال ماضية في قراراها، وقد أبلغت شركة كهرباء القدس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن تلك الشقق تمهيدا لهدمها، معربا عن أمله بأن تفضي الجهود القانونية إلى وقف عملية الهدم.

يُذكر أن المدة التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم تنتهي يوم غد الخميس، مّا يجعل الباب مفتوحا أمام الاحتلال لهدمها بعد هذه المهلة.

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