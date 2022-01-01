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انتهاء اجتماع بين رجال اعمال فلسطينيين ومدير الامن العام اللبناني

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء اجتماع بين رجال اعمال فلسطينيين ومدير الامن العام اللبناني


بيروت /سما/

 انتهى اجتماع رجال الأعمال الفلسطينيين، مع مدير عام الأمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم بحضور العقيد علي حطيط عصر الأربعاء.
و كان محور الاجتماع كما قال رجل الاعمال سامي البقاعي رئيس الوفد، هو قضية إجازات العمل للفلسطيني في لبنان و التي لا يمكن أن تنفذ الا في سلة متكاملة تعتمد على الحقوق و والواجبات، مؤكدا أن اجازة العمل تحتاج بالأساس إلى حق التملك وغيرها من الحقوق المدنية للفلسطيني لاستكمالها و الا فإنها خطوة تزيد من حجم المشكل على الفلسطيني و وجوده .
 كما طالب الوفد  اللواء بمعاملة الفلسطيني في المطار نفس معاملة اللبناني،  قد لبى اللواء هذا الطلب فورا أعطى توجيهاته للامن العام في المطار للمباشرة، ووعد الوفد بالبحث المشكل مع الجهات المعنية اللبنانية لما فيها من منطقية حيث يكون للدولة حقها بناء على واجباتها كدولة مضيفة للاجئ الذي لا يستطيع العودة حاليا إلى وطنه بسبب جيش الاحتلال. 
ودعا الطرفان المحتجين بعدم التعرض للاملاك العامة و حرق إطارات السيارات.

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