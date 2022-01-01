أول تعليق رسمي للعراق على مقتل دبلوماسي تركي

بغداد /سما/

: أدانت وزارة الخارجية العراقية، على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، الهجوم الذي أدى لمقتل دبلوماسي تركي في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق، في أول تعليق لها على الحادث.

وقال الصحاف، في بيان مقتضب صدر عنه، الأربعاء: "ندين الحادث الذي طال دبلوماسيًا تركيًا في أربيل ومعه مرافق عراقي وثمة جريح واحد، مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث".

من جانبها قالت مديرية آسايش أربيل، في بيان: "وقع اليوم حادث إطلاق نار أمام مطعم في مدينة أربيل، وببالغ الأسف، أودى بحياة موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلًا عن إصابة شخص ثالث بجروح".

وأضافت المديرية "نود أن نطمئن أهالي أربيل وخصوصًا الدبلوماسيين، إننا لن نسمح لأي أحد بزعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان، وفتحنا تحقيقًا في الحادث، وسينال الجناة عقابهم العادل".

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مقتل دبلوماسي تركي واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت وزارة الخارجية التركية عقب الحادث، إن "موظفًا في القنصلية التركية بأربيل قتل في إطلاق النار، وأنها تواصل اتصالاتها مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم".