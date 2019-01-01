الشرطة تضبط ألعابا نارية ومفرقعات في جنين

جنين / سما /

ضبطت شرطة جنين، اليوم الأربعاء، كمية من المفرقعات والألعاب النارية داخل مركبة تعود لأحد المواطنين بالقرب من بلدة عنزا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد متابعة شرطة المحافظة لموضوع الألعاب النارية والمفرقعات ومنع تداولها واستخدامها من قبل المواطنين وتوعيتهم بمخاطرها والاضرار الناجمة عنها، وبناء على معلومات وردت حول وجود العاب نارية يحوزها مواطن بالقرب من بلدة عنزا، تحركت قوة شرطية وضبطت كمية من الألعاب النارية داخل المركبة بلغت (54) علبة العاب نارية.

وأضافت، انه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولاً .