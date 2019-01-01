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الخليل: اعادة فتح سدة قلقس بعد ان اغلقها الاحتلال 19 عاما

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: اعادة فتح سدة قلقس بعد ان اغلقها الاحتلال 19 عاما


الخليل / سما /

أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة اليوم الأربعاء، عن موافقة الجانب الإسرائيلي رسمياً بفتح سدة قلقس أمام المواطنين بعد اغلاق دام لأكثر من 19 عاماً.

وأكدّ أبو سنينة أن هذه الموافقة لم تكن وليدة اللحظة إنما نتاج جهود وضغوط مورست من قبل السكان الذين يُقدر عددهم بما يزيد عن 5000 نسمة، وجهود بلدية الخليل ووزارة الشؤون المدنية.

وقال أبو سنينة إنّ البلدية وفور الانتهاء من الاجراءات ستباشر العمل في تأهيل المفرق قلقس وإنشاء دوار فيه وِفق المخططات التي أعدها مهندسو البلدية، موضحاً أهمية فتح السدة فهي بمثابة رابط مروري ما بين طرفي المدينة ويعتبر حلاً لإنهاء معاناة سكان المنطقة اليومية وأساس لتطوير المنطقة وامتدادها ضمن الرؤية الاستراتيجية للمدينة.

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