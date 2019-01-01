  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ليبرمان": نتنياهو يدفع الأموال لحماس مقابل عملياتهم ضدنا

الأربعاء 17 يوليو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ليبرمان": نتنياهو يدفع الأموال لحماس مقابل عملياتهم ضدنا


القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، في معرض تعقيبه على زعم الشاباك كشفه لقنوات جديدة لحماس لدعم العمليات في الضفة.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن "ليبرمان" قوله، "لقد تلقينا اليوم دليلًا إضافيًا على أن عائدات الأموال التي يدفعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منظمة حماس في غزة تذهب في النهاية لتمويل "الإرهاب" في الضفة الغربية وفي القدس.

وأضاف، "رغم استسلام رئيس الوزراء نتنياهو لحماس والمزايا العديدة التي يقدمها لقطاع غزة، يواصل قادة حماس جهودهم الدؤوبة لتنفيذ هجمـات ضـد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

ضابط إسرائيلي : حماس تخشى عمليات مفاجئة في غزة وتستعد لها من خلال تحضير مفاجآت خاصة

مرشح للرئاسة الامريكية: المستوطنات"غير ضرورية" ويصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"مشكلة حقيقية كبيرة"

الكشف عن هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل

عائلات الجنود الإسرائيليين تبكي: نتنياهو يحاول إسكاتنا

الأخبار الرئيسية

شاهد..قيادي بحماس: الانقسام يضر بالقضية ونتنياهو يرفض التفاوض ولم يعد هناك مجال لأي تسوية سياسية

الاحتلال

بالفيديو.. "الشاباك" يزعم احباط عملية نقل أموال لحماس من غزة إلى الضفة واعتقال الخلية

860x484 (1)

بهية الحريري تكشف: تفاهمات جديدة ستراعي خصوصية الفلسطيني بلبنان

رؤية مصرية جديدة للمصالحة واجتماع للفصائل للاتفاق على المرحلة المقبلة

غرينبلات: بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية وعباس عقبة في طريق صفقة القرن