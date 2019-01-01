"ليبرمان": نتنياهو يدفع الأموال لحماس مقابل عملياتهم ضدنا

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، في معرض تعقيبه على زعم الشاباك كشفه لقنوات جديدة لحماس لدعم العمليات في الضفة.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن "ليبرمان" قوله، "لقد تلقينا اليوم دليلًا إضافيًا على أن عائدات الأموال التي يدفعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منظمة حماس في غزة تذهب في النهاية لتمويل "الإرهاب" في الضفة الغربية وفي القدس.

وأضاف، "رغم استسلام رئيس الوزراء نتنياهو لحماس والمزايا العديدة التي يقدمها لقطاع غزة، يواصل قادة حماس جهودهم الدؤوبة لتنفيذ هجمـات ضـد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.