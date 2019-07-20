الشرطة تعلن عن بدء تسجيل الكليات الشرطية الخارجية

رام الله / سما /

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء عن بدء اجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بمنحة برنامج البكالوريوس في كليات الشرطة الخارجية، وذلك حسب الشروط التالية :-

1 – ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

2 – ان يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة ( ادبي ،علمي) بمعدل عام 70% فاعلى.

3 - ان يكون المتقدم من مواليد (2000 – 2001).

4 - ان لا يقل الطول عن (170سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.

5 – ان يكون لائقا صحيا ويجتاز الفحص الطبي.

6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

الوثائق المطلوبة ...

1 – صورة عن شهادة الثانوية العامة

2 – صورة عن شهادة الميلاد

3 - صورة عن الهوية الشخصية

4 تعبئة النموذج المرفق

تسجيل المحافظات ... ادارة التدريب – قيادة الشرطة - عين منجد / رام الله

القدس / رام الله / الخليل / بيت لحم .... السبت - الاحد – الاثنين

20/7/2019 لغاية 22/7/2019

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جنين / نابلس / طوباس / اريحا .... الثلاثاء - الاربعاء – الخميس

23/7/2019 لغاية 25/7/2019

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سلفيت / قلقيلة / طولكرم .... السبت - الاحد - الاثنين

27/7/2019 لغاية 29/7/2019

ملاحظة لن يتم استلام اي ملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.