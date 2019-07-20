الشرطة تعلن عن بدء تسجيل الكليات الشرطية الخارجية

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء عن بدء اجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بمنحة برنامج البكالوريوس في كليات الشرطة الخارجية، وذلك حسب الشروط التالية :-
1 – ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.
2 – ان يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة ( ادبي ،علمي) بمعدل عام 70% فاعلى.
3 - ان يكون المتقدم من مواليد (2000 – 2001).
4 - ان لا يقل الطول عن (170سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.
5 – ان يكون لائقا صحيا ويجتاز الفحص الطبي.
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.
الوثائق المطلوبة ...
1 – صورة عن شهادة الثانوية العامة
2 – صورة عن شهادة الميلاد
3 - صورة عن الهوية الشخصية
4 تعبئة النموذج المرفق
تسجيل المحافظات ... ادارة التدريب – قيادة الشرطة - عين منجد / رام الله
القدس / رام الله / الخليل / بيت لحم .... السبت - الاحد – الاثنين
20/7/2019 لغاية 22/7/2019
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جنين / نابلس / طوباس / اريحا .... الثلاثاء - الاربعاء – الخميس
23/7/2019 لغاية 25/7/2019
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سلفيت / قلقيلة / طولكرم .... السبت - الاحد - الاثنين
27/7/2019 لغاية 29/7/2019
ملاحظة لن يتم استلام اي ملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.