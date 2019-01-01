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فلسطين وروسيا تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

الأربعاء 17 يوليو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين وروسيا تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري


رام الله / سما /

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والسفير الروسي الجديد لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، اليوم الأربعاء، التحضيرات المتعلقة باجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة المنوي عقدها في روسيا قبيل نهاية العام الجاري.

وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد في مقر الوزارة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما، بما يخدم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية: الزراعة، والصناعة، والتجارة، وسبل زيادة الواردات المتبادلة لمجموعة واسعة من المنتجات.

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