الشرطة تعلن عن بدء تسجيل لاكاديمية الشرطة/ دبي

رام الله / سما /

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء عن بدء اجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بمنحة برنامج البكالوريوس في اكادمية الشرطة دبي حسب الشروط التالية :-

1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة ( ادبي ، علمي ) بمعدل عام 80% فاعلى.

3- ان يكون المتقدم من مواليد (2000 -2001).

4- ان يكون لائقا طبيا ويجتاز الفحص الطبي.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

5- ان يكون حاصلا على شهادة التوفل "TOFEL" بمعدل لا يقل عن (500 درجة) او شهادة ايلتس ILETS بمعدل لا يقل عن (5 درجات)

يتم استقال الطلبات في ادارة التدريب - قيادة الشرطة - عين منجد - بالفترة ما بين 18/7/2019 ولغاية 20/7/2019



الوثائق المطلوبة....

1- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

2- صورة عن شهادة الميلاد.

3- صورة عن الهوية الشخصية.

4- صور شخصية عدد(4) خلفية بيضاء مقاس 4*6

4- صورة عن جواز السفر.

6- شهادة الحالة الجنائية " عدم محكومية"

7- شهادة اللغة الانجليزية

ملاحظة ... لن يتم استلام اي ملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.