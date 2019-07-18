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الشرطة تعلن عن بدء تسجيل لاكاديمية الشرطة/ دبي

الأربعاء 17 يوليو 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تعلن عن بدء تسجيل لاكاديمية الشرطة/ دبي


رام الله / سما /

 اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء عن بدء اجراءات التسجيل للطلبة الراغبين بالالتحاق بمنحة برنامج البكالوريوس في اكادمية الشرطة دبي حسب الشروط التالية :-

1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة ثانوية عامة ( ادبي ، علمي ) بمعدل عام 80% فاعلى.

3- ان يكون المتقدم من مواليد (2000 -2001).

4- ان يكون لائقا طبيا ويجتاز الفحص الطبي.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

5- ان يكون حاصلا على شهادة التوفل "TOFEL" بمعدل لا يقل عن (500 درجة) او شهادة ايلتس ILETS بمعدل لا يقل عن (5 درجات)

يتم استقال الطلبات في ادارة التدريب - قيادة الشرطة - عين منجد - بالفترة ما بين 18/7/2019 ولغاية 20/7/2019


الوثائق المطلوبة....

1- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

2- صورة عن شهادة الميلاد.

3- صورة عن الهوية الشخصية.

4- صور شخصية عدد(4) خلفية بيضاء مقاس 4*6

4- صورة عن جواز السفر.

6- شهادة الحالة الجنائية " عدم محكومية"

7- شهادة اللغة الانجليزية

ملاحظة  ... لن يتم استلام اي ملف لا يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.

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