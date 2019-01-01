اصابات بالاختناق في مواجهات "بيت ايل"

رام الله / سما /

أصيب العشرات من الشبان بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب حاجز بيت إيل العسكري شمال مدينة البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة اتجاه الشبان الذين خرجوا في مسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الحركة الطلابية في الجامعة، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسير الشهيد نصار طقاطقة (31 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وتوجه المشاركون صوب حاجز مستوطنة "بيت إيل"، حيث شهدت المنطقة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال، كما انتشرت قوات إضافية عند التلال المحيطة.