"الشاباك" يزعم احباط عملية نقل أموال لحماس من غزة إلى الضفة واعتقال الخلية

القدس المحتلة / سما /

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن اعتقال خلية من حماس تشرف على نقل أموال لصالح نشطاء في الحركة.

وأوضح "الشاباك"، أنه تم اعتقال 3 من نشطاء حماس وصادر مئات الالاف من الشواكل، في عملية مشتركة مع الجيش نفذت مؤخرا.

وبين أن تلك الأموال كانت تنقل من غزة إلى الضفة الغربية عبر شركة للسفر وإصدار الجوازات المدنية.

وأدعى أن تلك الأموال كانت تنقل لأعمال تنظيمية ودفع رواتب لأعضاء حماس في الضفة.

وأشار إلى أنه يتم نقل تلك الأموال بالتنسيق بين قيادات بارزة من حماس في غزة، إلى نشطاء بالحركة في الضفة.