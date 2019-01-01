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إعلان الطوارئ في "إسرائيل"

الأربعاء 17 يوليو 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان الطوارئ في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت حالة الطوارئ مساء اليوم في "إسرائيل من قِبل هيئة مكافحة الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في جميع أنجاء البلاد.

ونقل موقع "واللا العبري" عن هيئة مكافحة الحرائق الإسرائيلية، إعلانها حالة الطوارئ لجميع رجال الإطفاء بسبب موجة الحرائق المُندلعة في إسرائيل.

ووفقاً للموقع العبري، طلبت هيئة مكافحة الحرائق من جميع رجال الإطفاء الإسرائيليين التوجه لمحطاتهم وإلغاء عطلاتهم.

وكانت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، أجلت العديد من المستوطنين من منازلهم في مستوطنة شافي شمرون بعد اندلاع حريق كبير أقترب من المستوطنة.

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