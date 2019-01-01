الشرطة تحذر من استخدام الألعاب النارية أثناء الاحتفال بنتائج توجيهي

رام الله / سما /

حذرت الشرطة كافة المواطنين من خطورة إطلاق النار واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، احتفالا بنتائج امتحانات الثانوية العامة، المقرر إعلانها صباح غد الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن التحذير جاء لما تشكله هذه المفرقعات من خطورة حقيقية على حياة المواطنين وحياة أطفالهم.

وأشار إلى أن هذه المفرقعات قاتلة وقد تؤدي لبتر الأطراف وتفقأ العيون، كما أنها تشكل هدرا للمال.

وأكد ارزيقات أن الشرطة ستلاحق تجار هذه الألعاب النارية ومطلقيها وستقوم بضبطها من المحال التجارية، وستتعامل مع كل البلاغات التي تصلها عبر الرقم المجاني 100.