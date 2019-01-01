بالصور.. هنية يطلق باقة قنوات أمواج عبر الديجيتال

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن إطلاق باقة قنوات أمواج الرياضية عبر الديجيتال في الحفل الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في فندق المتحف غرب مدينة غزة .

وحضر الحفل وفود رسمية وعربية ودولية بمشاركة وفد قافلة أميال من الابتسامات والتي تضم سكرتير وزير الخارجية الماليزي ووفد من أوروبا والكويت والأردن وبريطانيا والجزائر ، ومشاركة الأسرة الإعلامية الفلسطينية والأسرة الرياضية ، وأعضاء جمعية رجال الأعمال وشركة جوال ومؤسسة كنعان ونقابة الصحافيين وأعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمكتب الحركي الرياضي.



ورحب هنية بالحضور، مؤكداً أن أمواج بأفعالها أكبر من كل الكلمات وإنجازاتها واضحة وبصمتها في كل مكان، وأمواج في هذا اليوم بعد سبع أعوام من العطاء والتطور تتشرف بإطلاق باقة قنواتها عبر الديجيتال في حضرة العرب والماليزيين.

وأضاف هنية، أن الرياضة توحدت وستبقى موحدة بعيداً عن الانقسام التي نتمنى أن ينتهي، واستطاعت الرياضة أن تتقدم وتزدهر رغم ما تعرضت له من تدمير للملاعب وقصف للمنشآت الرياضية والاعتقال والقتل بحق الرياضيين.

وقال هنية أن أمواج ستبقى في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، وأنها ستبقى أمل الفقراء والأسرى الأبطال في نقل وبث المباريات العالمية بالشكل المجاني.

وبدوره شكر رئيس قافلة أميال من الابتسامات، جهود هنية في تطوير البنية التحتية الرياضية وفي الدور الريادي لإطلاق قنوات أمواج على الديجيتال لتساهم في رسم الفرحة في نفوس الفلسطينيين الرياضيين.

وفي نهاية الحفل أضاءت أمواج شعلة انطلاق قنواتها عبر الديجيتال وكرمت رئيس قافلة أميال من الابتسامات على جهودهم.