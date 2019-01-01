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الخارجية السعودية: القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السعودية: القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا


الرياض /سما/

 قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، بحسب "الإخبارية"، التي أشارت إلى أن المملكة تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الوزير، قوله إن "المملكة تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة 
وأضاف العساف، في جلسة انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة: "النزاع العربي الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب".ولة مستقلة وعاصمتها 

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