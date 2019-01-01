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العراق: مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل ومرافقيه

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل ومرافقيه


سما / وكالات/

 أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بمقتل نائب القنصل العام التركي، واثنين من مرافقيه في إطلاق نار في أربيل.

وقالت مصادر إعلامية، إن حادث إطلاق نار داخل مطعم في أربيل، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

وقالت مصادر، إن "القنصل العام كان في مقهى شعبي مع إثنين من مرافقيه في منطقة عين كاوه السياحية قبل أن يطلق مسلحين مجهولين النار عليهم".

وأضافت، أن "السلطات الكردية طوقت مكان الحادثة وفرضت إجراءات أمنية مشددة بحثا عن المسلحين الذين أطلقوا النار".

ويُعرف عن السفارة التركية في العراق تجول دبلوماسييها بما فيهم السفير فاتح يلدز بأريحية في المحافظات العراقية، خاصة مدن إقليم كردستان التي تتمتع باستقرار أمني أفضل من بقية المحافظات.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عن تشديد السلطات الأمنية اجراءاتها من خلال منع الخروج من المحافظة.

وقال إن "القوات الأمنية في أربيل بدأت بإرجاع كاميرات المراقبة إلى وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة".

وأضاف أن "رجال الأمن انتشروا في كل مكان قريب على الحادث وبدأوا بعمليات تفتيش للسيارات والمحال القريبة من هناك".

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