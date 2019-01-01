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النائب العام يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة


رام الله / سما /

 بحث النائب العام أكرم الخطيب مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) خلدون عويص، سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين لدعم النيابة المتخصصة في جرائم الفساد لوجستياً وفنياً، وعدد من البرامج الأخرى التي تستهدف نيابة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية لرفع قدرات أعضاء النيابة العامة المتخصصين بهذه الجرائم.

وحضر اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مسؤول إعداد التقارير والمشاريع في مكتب الأمم المتحدة دارية ياكسن، ورئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد مصطفى فرحان، ورئيس إدارة التخطيط والسياسات ياسر حماد.

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