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وزير الثقافة يبحث مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية جملة من القضايا

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يبحث مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية جملة من القضايا


رام الله / سما /

 بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)  فرانسس غري والوفد المرافق له، جملة من القضايا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية في فلسطين، وآليات تطبيقه.

ورحب أبو سيف بفرانسس لوجوده في فلسطين، مؤكدا أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية بالتعاون مع المنظمة تسعى لتطوير مشروع قانونٍ يواكب التطور الدولي، ويتفق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على حقوق المبدعين بكافة المجالات كحق المؤلف والحقوق المجاورة،  وحماية الحقوق من السرقة والتشويه والتزوير، في ظل مساعي الاحتلال الدائمة لسرقة المؤلفات والتراث الوطني الفلسطيني.

وشدد على اهتمام وزارته بحقوق وقانون الملكية الفكرية الذي سيتم طرحه للحكومة الفلسطينية للمصادقة عليه، مضيفا أن الوزارة ستقوم وعبر القنوات الرسمية بتزويد الوايبو باحتياجات وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة المتمثلة في الاحتياجات التقنية، وبناء القدرات البشرية، والتطوير المهني من خلال أكاديمية "الوايبو"، بالإضافة إلى الزيارات الدراسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واتفق الطرفان على أهمية اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يتعلق بحقوق الملكية الفكرية لذوي العلاقة في المجال الثقافي، والعمل على اعداد برنامج توعوي للمجتمع الثقافي بكل مكوناته، حول القانون وماهيته، واحترام الملكية الفكرية في المجتمع الفلسطيني.

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