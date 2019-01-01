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بالصور.. الاحتلال يهدم 4 متاجر في سلوان

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الاحتلال يهدم 4 متاجر في سلوان


القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، اربعة محلات تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، تعود ملكيتها للمواطن محمد العباسي.

وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة الاسرائيلية حوش ابو تايه في حي عين اللوزة بالبلدة وشرعت بعملية الهدم.

وجرى الاعتداء بالضرب على الشبان المتواجدين في محيط الهدم، ومنعتهم شرطة الاحتلال من التواجد في الحي.

وأفادت مصادر محلية، يوم أمس الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال أبلغت المواطن محمد العباسي أنها ستهدم منشأته التجارية الواقعة في حي عين اللوزة، اليوم.

كما شرعت عائلة المواطن محمد العباسي بتفريغ المحلات التجارية الاربعة منذ تسلمها الاخطار، تنفيذا لقرار بلدية الاحتلال بالهدم؛ بحجة البناء دون ترخيص.

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