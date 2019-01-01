الاحتلال يهدم جزءا من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مغسلة وبركسا تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح ابو دية، في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقال وضاح ابو دية صاحب المنشأة المستهدفة ، إن جرافات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم ودون سابق انذار، بتطويق المنطقة في "حي الخلايلة" من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول اليها، حيث اجرت عملية الهدم لمغسلة تبلغ مساحتها نحو 60 مترا، وبركسا تبلغ مساحته 20 مترا، بالإضافة الى جزء من منزل تعود ملكيته للمواطن يوسف حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص.