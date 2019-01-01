  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم جزءا من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

الأربعاء 17 يوليو 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مغسلة وبركسا تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح ابو دية، في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقال وضاح ابو دية صاحب المنشأة المستهدفة ، إن جرافات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم ودون سابق انذار، بتطويق المنطقة في "حي الخلايلة" من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول اليها، حيث اجرت عملية الهدم لمغسلة تبلغ مساحتها نحو 60 مترا، وبركسا تبلغ مساحته 20 مترا، بالإضافة الى جزء من منزل تعود ملكيته للمواطن يوسف حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

وزير التنمية يتحدث عن شيكات الشؤون للاسر الفقيرة ويوجه طلبا للمانحين بشأن قطاع غزة!

ابو مرزوق: نتوقع عدوان اسرائيلي على غزة ويجب أن نكون مستعدين

مرشح للرئاسة الامريكية: المستوطنات"غير ضرورية" ويصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"مشكلة حقيقية كبيرة"

الكشف عن هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

عائلات الجنود الإسرائيليين تبكي: نتنياهو يحاول إسكاتنا

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

بهية الحريري تكشف: تفاهمات جديدة ستراعي خصوصية الفلسطيني بلبنان

رؤية مصرية جديدة للمصالحة واجتماع للفصائل للاتفاق على المرحلة المقبلة

غرينبلات: بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية وعباس عقبة في طريق صفقة القرن

ضابط إسرائيلي : حماس تخشى عمليات مفاجئة في غزة وتستعد لها من خلال تحضير مفاجآت خاصة

مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل