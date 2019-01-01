التنمية الاجتماعية تستقبل وفد الشباب ببرنامج "إعرف تراثك الوطني"

رام الله / سما /

التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم الاربعاء، وفدا من الشباب الفلسطيني المغترب، الذي يزور فلسطين ضمن برنامج "إعرف تراثك الوطني" بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام ذلك في مقر الوزارة.

استهل د. مجدلاني اللقاء بالترحيب بالوفد، قائلاً " نحن سعيدين برؤية هذا الجيل الجديد في وطنه وبين أهله ليرى الانجازات التي تتحق، مشيراً لأهمية أن يكونوا مواطنين فعالين ومؤثرين في البلدان التي يقطنون فيها،ليستطيعوا التأثير في صنع القرار لدعم قضية فلسطين عبر الاندماج والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في تلك البلدان.

وأضاف د.مجدلاني أن زيارة المغتربين لبلدهم فلسطين بمثابة فرصة لنا ولهم، لنسج علاقات تعاون بينهم وبين المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة أبناء شعبنا ونقل التجارب، حيث نفتخر ونعتز بكل فلسطيني يحقق انجاز علمي أو سياسي أو ثقافي او أكاديمي في بلاد الاغتراب.

من جانبه أطلع الوكيل المساعد حمام الوفد على آخر مستجدات العمل داخل الوزارة على الصعيد برامج عمل الوزارة المختصة بتقديم الخدمات للمرأة والمسنين والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والأسر الفقيرة والمهمشة.

واكد أن الوزارة تتطلع للتعاون مع الشباب المغترب واستثمار طاقاته للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته والمساهمة في دعم التوجهات التنموية الجديدة للوزارة بما يصب بمصلحة القضية الفلسطينية.

واتفق الطرفان على وضع آلية متفق بشأنها بخصوص التطوع من قبل أبناء فلسطين في الخارج والشتات في مراكز ومؤسسات وبرامج عمل الوزارة.

وابدى الوفد تطلعه لتنفيذ بعض البرامج مع وزارة التنمية الاجتماعية وخصوصا أنها تقدم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة،مشيرين أن اطلاعهم على برامج الوزارة وخدماتها يساهم في قدرتهم على حشد الدعم لصالح برامج عمل الوزارة .