الوطني في مجموعة صعبة بالتصفيات المزدوجة

رام الله / سما /

وقع المنتخب الوطني الفلسطيني في المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023, خلال القرعة التي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور".

ويشارك في التصفيات المزدوجة 40 منتخبا، تم توزيعها على 8 مجموعات، حيث ضمّت كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين.

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، وحتى 9 يونيو 2020, ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية ستنتقل للمنافسة على المقاعد المتبقية لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات:

- المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، مالديف، جوام.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال.

- المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة.

- المجموعة الخامسة: بنغلاديش، عمان، الهند، أفغانستان، قطر.

- المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجكستان، ميانمار، منغوليا.

- المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا.

- المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا.