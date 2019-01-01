إتلاف 70 مركبة غير قانونية في الخليل

الخليل / سما /

أتلفت الشرطة صباح هذا اليوم 70 مركبة غير قانونية تم ضبطها بمناطق مختلفة من محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمرارا لجهود الشرطة المبذولة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية لخطورتها على حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد قامت الشرطة اليوم بإتلاف 70 مركبة غير قانونية ضبطت بعدة مناطق مختلفة من محافظة الخليل.

وأضافت، بأن عملية الاتلاف هذه تمت بعد التأكد من قبل الجهات المختصة بعدم امتلاك المركبات المضبوطة أية أوراق تسجيل فلسطينية لدى دائرة السير ولافتقادها ادنى شروط السلامة العامة، حيث تم مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولا.

وناشدت الإخوة المواطنين للتخلص من اية مركبات غير قانونية يحوزونها حفاظا على حياتهم وحياة الاخرين، مؤكدا على ان جهاز الشرطة مستمر بعمله في مكافحة هذه الظاهرة السلبية واجتثاثها من داخل المجتمع الفلسطيني.