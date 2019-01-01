وزير التعليم العالي يبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العمانية

سلطة عمان

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، مع سفير دولة فلسطين في سلطة عمان تيسير جرادات، اليوم، أوضاع الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العمانية.



وتناول اللقاء تفاصيل المنح المقدمة من سلطة عمان للطلبة الفلسطينيين وتخصصاتها، وإمكانية دعم صندوق إقراض الطلبة، وعدد من مجالات التعاون.



وأكد أبو مويس ضرورة العمل على فتح قنوات اتصال بين الجامعات الفلسطينية والعمانية، في إطار خطة الوزارة التشبيك بين مؤسسات العالي الفلسطينية مع مؤسسات التعليم العالي العربية والعالمية، بهدف تبادل الطلبة والأساتذة من وإلى فلسطين لتبادل الخبرات والتجارب.



وأضاف وزير التعليم العالي: "ان الطلبة الحاصلين على المنح الخارجية هم سفراء لبلادهم، وعليهم أن يمثلوها أفضل تمثيل". مشيداً بالجهود التي تبذلها سفارة دولة فلسطين في سلطة عمان، لتسهيل وترتيب أوضاع الطلبة هناك.



بدوره، أكد السفير جرادات ان أبواب السفارة الفلسطينية في سلطة عمان مفتوحة لجميع الطلبة، لتقديم أي خدمات يحتاجونها، مضيفاً، أنه يجري العمل حالياً على توفير منح لأبناء الجالية الفلسطينية هناك.