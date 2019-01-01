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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

الأربعاء 17 يوليو 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: سامي حسين، وإبراهيم حسين مصفر، وخالد حسين مصفر، ويوسف أبو البها، وماهر دلايشة، وفايز وردة، ومحمد حسن أبو سليم.

كما واعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم: سيد محمد الجبري، وشرف الدين ياسين أبو سالم، وموسى جودت العمور.

فيما اعتقلت تلك القوات الشقيقين مازن وعدنان مصطفى زكارنة من جنين، والشابين شهاب عارف قزاز وعمر سليمان أبو عياش من الخليل، بالإضافة إلى اعتقال الشاب محمد عبد الرحمن نوفل من قلقيلية.

#الاحتلال

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