الأسير جعفر عز الدين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي

جنين / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسير جعفر إبراهيم عز الدين (48 عاماً) من بلدة عرابة جنوب محافظة جنين، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/6/2019، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد تنفيذ سلسلة من الاجراءات العقابية بحق الأسير عز الدين وذلك لإرهاقه وثنيه عن الإضراب، حيث أقدمت على زج الأسير داخل عزل معتقل "الرملة" وتفتيشه تفتيشاً عاريا، بالإضافة إلى حملات التفتيش القمعية لزنزانته بشكل يومي.

وأضافت: إن الأسير عز الدين يرفض إجراء الفحوصات الطبية وقاطع عيادة المعتقل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عز الدين بتاريخ 30/1/2019 وصدر حكماً بحقه بالسجن لـ 5 شهور، لكن يوم الافراج عنه صدر ضده قراراً تعسفياً بالاعتقال الاداري وفور صدور القرار أعلن الأسير خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام، علماً بأن هذا الاضراب الرابع الذي يخوضه الأسير عز الدين خلال سنوات اعتقاله.

يذكر أن الأسرى المضربين حالياً بالإضافة للأسير جعفر عز الدين، هم كل من: أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، وثلاثة أسرى من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم الأسير وهم: محمد أبو عكر (24 عاماً)، ومصطفى الحسنات (21 عاماً) والأسير حسن الزغاري، والأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس، والأسير جمال الطويل من محافظة رام الله.