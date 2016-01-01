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مانشستر يونايتد يحبط ريال مدريد في صفقة بوجبا

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يحبط ريال مدريد في صفقة بوجبا


وكالات / سما /

يُحاول مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، التمسك بخدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد، تتعقد شيئاً فشيئاً، لأن مانشستر يونايتد يرفض بدء التفاوض بشأن الاستغناء عن النجم الفرنسي بأقل من 200 مليون يورو.

وكان مانشستر يونايتد قد حدد 170 مليون يورو، للموافقة على رحيل بوجبا، الذي كلف الشياطين الحمر حوالي 120 مليون يورو فقط عندما تعاقد معه في 2016.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يعتبر بوجبا عنصراً مهماً في خططه، لذلك فإنه غير مستعد للاستغناء عن خدماته، هذا بالإضافة إلى أن اللاعب ملتزم ومنضبط في معسكر الفريق بأستراليا.

ولا يحتاج اليونايتد إلى بيع بوجبا ويدرك ريال مدريد جيداً هذه الجزئية، ولذلك فإن النادي الملكي لن يرتكب حماقة اقتصادية بضم الفرنسي، وسيلجأ لخيارات بديلة.

وأشار المصدر، إلى أن ريال مدريد بصدد وضع خطة بديلة لصفقة بول بوجبا، رغم أن اللاعب الفرنسي يعد ضمن أولويات زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

ولا يزال خيار كريستيان إريكسن يحظى بتقديرٍ داخل أروقة ريال مدريد، لكن النادي يركز في الوقت الحالي على تسريح أكبر عدد من اللاعبين غير المرغوب فيهم.


 
#مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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