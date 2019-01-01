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الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على طفل مقدسي ويُمدّد اعتقال آخرين

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن طفل مقدسي بشرط الحبس المنزلي، فيما مددت اعتقال 6 آخرين.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن سلطات الطفل أفرجت عن الطفل نور خميس بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علما أنه اُعتقل وتم التحقيق معه قبل أيام.

فيما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الطفل المقدسي همام الحسيني حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعد توجيه لائحة اتهام بحقه خلال جلسة المحكمة يوم أمس، وقد تعرّض لتحقيقات قاسية في زنازين الاحتلال منذ اعتقاله من منزله في حي الشيخ جراح، واعتقال والده المسن المريض، واستدعاء شقيقته للتحقيق. كما تم تمديد اعتقال كل من: محمد فروخ، وأمير فروخ، واحمد ابو خلف، ومحمد منصور العباسي، ومحمد ابو تايه حتى تاريخ الواحد والثلاثين من شهر تشرين الأول /أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، أصيب الطفل ميماتي أسعد جابر (5 أعوام) برضوض في رأسه  بعد الاعتداء عليه من قبل حارس للمستوطنين في الحارة الوسطى/بطن الهوى ببلدة سلوان الليلة الماضية. 

#الاحتلال #الحبس المنزلي

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