  1. الرئيسية
  2. هو وهي

أربع نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن!

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربع نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن!


وكالات / سما /

نقلت صحيفة سعودية عن دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.

ولفتت صحيفة "عكاظ" إلى أن "أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن".

ونقلت عن دراسة أعدها علماء نفس أمريكيون أن "أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما فيبتعد".

وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات هن:

  - المهووسة بالزواج

  - المتحكمة الغيورة

  - ذات المشاعر الباردة

#الرجال #الزواج

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

وزير التنمية يتحدث عن شيكات الشؤون للاسر الفقيرة ويوجه طلبا للمانحين بشأن قطاع غزة!

ابو مرزوق: نتوقع عدوان اسرائيلي على غزة ويجب أن نكون مستعدين

مرشح للرئاسة الامريكية: المستوطنات"غير ضرورية" ويصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"مشكلة حقيقية كبيرة"

الكشف عن هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

عائلات الجنود الإسرائيليين تبكي: نتنياهو يحاول إسكاتنا

الأخبار الرئيسية

غرينبلات: بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية وعباس عقبة في طريق صفقة القرن

رؤية مصرية جديدة للمصالحة واجتماع للفصائل للاتفاق على المرحلة المقبلة

الأسير طقاطقة

تفاصيل ومعلومات جديدة حول ظروف استشهاد الأسير طقاطقة

ضابط إسرائيلي : حماس تخشى عمليات مفاجئة في غزة وتستعد لها من خلال تحضير مفاجآت خاصة

مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل