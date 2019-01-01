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اتفاقية مع "إسرائيل" لتزويد البحرية الهندية بصواريخ "باراك 8"

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية مع "إسرائيل" لتزويد البحرية الهندية بصواريخ "باراك 8"


القدس المحتلة / سما /

وقعت شركة الطيران الإسرائيلية عقداً بقيمة 50 مليون دولار لتزويد منظومة صواريخ باراك الدفاعية للهند.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن الاتفاقية الموقعة مع البحرية الهندية تتضمن تزويدها أيضاً بأنظمة إضافية وتكميلية لمنظومة الدفاع الجوي باراك 8، وتوفير خدمات الصيانة لها وقطع الغيار.

نظام Barak 8 هو نظام دفاع جوي تشغيلي تستخدمه البحرية الإسرائيلية والقوات البرية والجوية الإسرائيلية، وتم تطويره من قبل شركة الطيران الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الجيش وهيئة تطوير الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الهندية والبحرية الهندية وشركة إلتا وشركة إسرائيل للصناعات الفضائية ورافائيل وغيرها من الصناعات في الهند وإسرائيل.

وأشارت القناة إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية تم بيع النظام في حدود أكثر من 6 مليارات دولار، وهو يوفر حماية إقليمية واسعة ومحددة ضد مجموعة متنوعة من تهديدات الهجمات البحرية والبحرية والبرية. 

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