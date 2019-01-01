"صراع العروش" يتصدر ترشيحات إيمي

وكالات / سما /

تصدر مسلسلا "صراع العروش" و"فيب" ترشيحات جوائز ايمي للأعمال التلفزيونية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن مسلسل جيم اوف ثرونز حصل على 32 ترشيحا، ليكون بذلك المسلسل الذي يحصل على أعلى عدد من الترشيحات خلال عام واحد.

وجرى ترشيح جوليا لويس دريفوس بطلة مسلسل " فيب" لجائزة أفضل ممثلة، حيث من المتوقع أن تحصل على سابع جائزة ايمي لها على التوالي عن دورها في مسلسل " فيب" و التاسعة في مسيرتها الفنية.

وسوف ينافس "فيب" مسلسلات مارفلوس مسز مايسل وباري وفلياباج وذا جود بليس وروشن دول في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

كما حصل مسلسل زاي سي يو على 16 ترشيحا، في حين حصل مسلسل فوسي/فيردوم على 17 ترشيحا.

وجرى ترشيح الممثلين كاثرين اوهارا وايجوين ليفي لجائزة أفضل ممثل وممثلة عن دورهما في مسلسل" شيت كريك".

كما حصل مسلسل فلياباج على 11 ترشيحا، حيث تم ترشيح بطلته ومؤلفته فيبي والر بريدج لجائزة أفضل ممثلة.

و تم ترشيح مسلسل كيلينج ايف لجائزة أفضل ممثل درامي، كما تم ترشيح بطلتاه جودي كومر وساندرا أو لجائزة أفضل ممثلة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز ايمي في أيلول /سبتمبر المقبل.