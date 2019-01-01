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ريشي كابور: خسرت 26 كيلوجراما من وزني بسبب السرطان

الأربعاء 17 يوليو 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريشي كابور: خسرت 26 كيلوجراما من وزني بسبب السرطان


وكالات / سما /

يخضع الممثل الهندي ريشي كابور للعلاج من السرطان في نيويورك، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وقد أكد كابور أن المرض أصبح خاملا الآن ولكنه مازال يخضع للعلاج.

ونقل موقع بوليوود لايف عن كابور "66 عاما" القول" أستطيع أن أؤكد للجميع أن السرطان أصبح خاملا. أحتاج فقط بضعة أسابيع قبل أن أعود لموطني".

وأضاف" عندما توجهت لنيويورك أول مرة، الجميع كان قلق بشأني، تم اكتشاف المرض وكنت أصور فيلما في دلهي وطٌلب مني أن أصبغ شعري باللون الأبيض. كما طٌلب مني أن أتوجه للمستشفى. وعندما ذهبت لنيويورك كان شعري مازال باللون الأبيض، لذلك انتشرت شائعات أنني لست على ما يرام وأنا شعري تحول لونه للأبيض بين ليلة وضحاها".

وأضاف" لذلك حينما يأتي أي من أصدقائي لرؤيتي، كانوا ينشرون صورا معي لكي يرى الأشخاص ما الذي يبدو عليه شكلي". وأوضح" صحتي بدأت تتحسن أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر. فقدت 26 كيلوجراما من وزني ولم يكن لدي شهية لتناول الطعام خلال أول أربعة أشهر من بدء العلاج، ولكن الآن اكتسبت 7 إلى ثمانية كيلوجرامات".

وأكمل" مازال أمامي علاج واحد وأكون أكملت العلاج. المشكلة ليست في العلاج ولكن في فترة ستة أسابيع بين كل علاج، حيث أقوم في هذه الفترة بتناول الأكل والتسوق ومشاهدة الأفلام".

وأضاف" كنت أفضل فعل ذلك في بلادي وليس هنا في نيويورك، لقد مرت تسعة أشهر و16 يوما، أنا أعد الأيام التي ابتعدت فيها عن بلدي".

وأوضح ريشي أنه يتعين عليه البقاء في نيويورك لمدة 11 شهرا، لذلك فانه لن يعود للهند قبل نهاية آب/أغسطس المقبل.

#ريشي كابور #السرطان

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