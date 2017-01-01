الحكم يصدر اليوم بحق تاجر المخدرات "إل تشابو"

وكالات / سما /

من المنتظر أن يصدر حكم بالسجن مدى الحياة اليوم الأربعاء بحق تاجر المخدرات المكسيكي خواكين (إل تشابو) جوزمان، بعد إدانته في وقت سابق هذا العام بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدار عقود.

وأدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة جوزمان "62 عاما" في شباط/فبراير "بالانخراط في مؤسسة للعمل الإجرامي المستمر" لتهريب عشرات الآلاف من الكيلوجرامات من المخدرات للولايات المتحدة، فضلا عن التآمر لارتكاب جرائم قتل وغسل أموال.

وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون في خطاب للقاضي إن السجن مدى الحياة هو الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة على جرائم جوزمان، وأضافوا أن الأدلة التي تم تقديمها خلال المحاكمة أظهرت أنه "زعيم متحجر القلب متعطش للدماء" لعصابة "سينالوا"، وهي واحدة من أقوى عصابات الاتجار بالمخدرات في المكسيك.

وجرى تسليم "إل تشابو" للولايات المتحدة أوائل عام 2017 لمواجهة التهم الموجهة ضده. واستبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه كجزء من اتفاق تسليمه مع المكسيك.

ومن المعروف أن جوزمان كان تمكن من الهرب من السجن في المكسيك مرتين.